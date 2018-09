Orvieto, sua maestà il gelato

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniDa secoli tra le migliori specialità nazionali, con grande fama anche all'estero, il gelato torna a far parlare di sé con la sesta edizione dei Gelati d'Italia, l'evento interamente dedicato alla cremosa bontà che, da oggi a domenica, addolcirà Orvieto.Allestita in piazze e palazzi storici della cittadina umbra, la manifestazione chiamerà a raccolta alcuni tra i migliori produttori artigianali di casa nostra che, oltre a proporre la propria creatività in coni e coppette, con gusti originali per ogni regione, saranno le guide di golosi percorsi sensoriali. Attraverso la degustazione, sarà possibile scoprire ingredienti esotici ma anche locali, grazie all'utilizzo di materie prime di fattorie, cantine e cooperative del luogo ed eleggere la regione vincitrice, nell'ambito della gara che vedrà sfidarsi i gelatieri nella realizzazione della ricetta più innovativa.Il pubblico potrà partecipare a corsi, incontri e approfondimenti, fare shopping e lasciarsi coinvolgere dall'animazione (info 0758005434).