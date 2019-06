ORVIETO

POZZO DIVINO

Prima assoluta, domenica, per Benvenuto Orvieto diVino, la manifestazione organizzata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto nella magnifica atmosfera del Pozzo di San Patrizio, tra i beni più preziosi della bella cittadina umbra. Accesso magico al cuore della Rupe, il pozzo, lungo le sue rampe elicoidali disegnate da Antonio da Sangallo tra il 1527 e il 1537, ospiterà ventidue cantine del territorio che, per tutta la giornata, permetteranno ai visitatori di degustare calici di ottimo vino locale. Tra le altre eccellenze, in compagnia dell'enologo Mattia Vezzola e del giornalista Alberto Lupetti, si potrà assaggiare anche il primo spumante imbottigliato con metodo Martinotti, che vanta le stesse uve dell'Orvieto Doc. Dopo l'inaugurazione ufficiale dell'evento, con la posa della Formella celebrativa in centro storico, tutti a Palazzo Coelli, dove interverranno i giornalisti Bruno Vespa, Giuseppe Cerasa e Daniele Cernilli, oltre all'editore Alessandro Masnaghetti.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

