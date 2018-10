Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ORVIETOLA MARATONADELL'OLIO EVOAl via da oggi un weekend con tutte le sfumature dell'oro verde per eccellenza. La nona edizione della Maratona dell'olio nuovo, fino a domenica, animerà il centro storico di Orvieto. Oltre alla mostra-mercato a Palazzo del Popolo e Palazzo dei Sette, dedicata all'evo dei tredici comuni dell'Umbria meridionale promotori del progetto, la manifestazione prevede corsi di assaggio, degustazioni guidate e laboratori per bambini. Nell'angolo Slow Food saranno in mostra, e non solo, cinque prodotti tipici del territorio come la roveja, legume antico di Civita di Cascia, la fagiolina del Trasimeno, il sedano nero di Trevi, il mazzafegato e il vino santo affumicato dell'alta valle del Tevere. In più, mostra sulle diverse varietà di olive umbre e italiane, mostra fotografica intitolata alle dolci colline umbre che ospitano gli ulivi, incontri con addetti ai lavori, cooking show e passeggiate alla scoperta della Orvieto sotterranea.Info 0763341772.