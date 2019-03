Orrore su Pamela, il pentito racconta: «Fatta a pezzi mentre era ancora viva»

Mario Landi

«Era convinto che la ragazza fosse morta e la squartò iniziando dal piede. Invece lei iniziò a muoversi e a lamentarsi, così lui le diede una seconda coltellata».

Fatta a pezzi quando era ancora viva. È un racconto macabro e pieno di dettagli scabrosi quello fatto da Vincenzo Marino, ex compagno di carcere di Innocent Oseghale. Il nigeriano avrebbe infatti raccontato all'ex collaboratore di giustizia di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro. Lo stesso Vincenzo Marino che è stato sentito ieri, per oltre due ore, nel processo in Corte d'Assise a Macerata. In aula era presente anche Alessandra Verni, madre della 18enne romana.

Marino ha rivelato che il nigeriano, dopo una prima coltellata alla ragazza, sarebbe inutilmente uscito alla ricerca di aiuto: ma, una volta tornato in casa, avrebbe cercato di sezionarne il corpo quando la giovane era ancora viva. Poi l'avrebbe nuovamente accoltellata. Marino, considerato un po' il supertestimone dell'accusa, ha ricostruito i suoi rapporti con Oseghale, incontrato nel carcere di Marino del Tronto.

Il teste si è concentrato sul racconto fattogli del nigeriano delle ultime ore di Pamela: dal primo approccio (ai giardini Diaz) all'invito a casa sua per consumare eroina il 30 gennaio 2018. La prima coltellata sarebbe stata sferrata durante una colluttazione, perché Pamela voleva andarsene via.

Marino ha parlato anche di un rapporto sessuale tra la vittima e il nigeriano Oseghale, avvenuto mentre la 19enne era sotto l'effetto della droga.

Un racconto ritenuto «inattendibile» dall'avvocato Simone Matraxia, uno dei legali di Oseghale ma «fondamentale» dal legale della famiglia e zio di Pamela, Marco Valerio Verni. L'avvocato del presunto autore del femminicidio, però, non è l'unico a non credere affatto a Vincenzo Marino. La circostanza di Pamela, fatta a pezzi quando era ancora viva, è stata infatti smentita da un altro dei testimoni sentiti oggi, compagno di cella di Oseghale: «Mi disse che aveva fatto a pezzi Pamela ma che non l'aveva affatto uccisa lui».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA