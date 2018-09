ORRORE A REBIBBIA

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniHa scaraventato giù per le scale della sezione nido del carcere romano di Rebibbia i suoi due bimbi piccoli, dopo aver atteso che le altre detenute si mettessero in fila per il pranzo. La bimba di 6 mesi è morta sul colpo, il maschietto di poco più di due anni è in prognosi riservata all'ospedale Bambino Gesù. Lotta tra la vita e la morte.Il tragico gesto - il primo mai compiuto in un carcere italiano da una mamma - ha visto come protagonista una 31enne di nazionalità tedesca, reclusa dal 27 aprile per spaccio di sostanze stupefacenti. Sembra fosse già stata sottoposta in passato a un controllo medico dopo alcune segnalazioni e, a quanto si è appreso da fonti interne al carcere, l'area sanitaria era stata informata dei disagi psichici che la donna avrebbe manifestato. Su questo aspetto ci sarebbero relazioni scritte degli agenti della polizia penitenziaria.La mamma detenuta avrebbe preso i bambini, la più piccola in braccio e l'altro nel passeggino, e li avrebbe scaraventati una nella tromba delle scale e l'altro giù per i gradini. Per la più piccola non c'è stato niente da fare, l'altro ha subìto un grave trauma celebrale. Urge un intervento chirurgico per alimentare la speranza.La tragedia, consumata poco prima che la donna avesse un colloquio con i propri familiari, riporta con forza il tema dei bambini in carcere: «Senza speculare su una tragedia del genere, il punto è che va rivista la legge: i bambini non devono stare in carcere. Non ci sono scuse, anche il Papa ha manifestato la stessa convinzione», afferma il presidente della Consulta penitenziaria Lillo Di Mauro e responsabile della Casa di Leda, la prima casa protetta istituita in Italia per ospitare le mamme detenute con i loro bambini. Sulla stessa linea Mara Carfagna, vice presidente della Camera (FI): «La tragedia di Rebibbia ci ricorda il dramma dei troppi bambini che crescono e vivono dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato». Così pensano anche la radicale Rita Bernardini e la consigliera regionale del Pd Michela Di Biase.riproduzione riservata ®