Ornella Muti

Enrico Guarnieri

TEATRO QUIRINO

Insieme sul palco per La governante, una commedia di Vitaliano Brancati scritta nel 1952 e subito censurata perché trattava di omosessualità. Sullo sfondo di un complesso discorso sull'etica e sulla responsabilità individuale, però, il testo è pieno di accenti polemici contro l'ipocrisia dei benpensanti cattolici, il filocomunismo borghese, i principi della Sicilia baronale e contro la censura stessa.

Via delle Vergini 7, da oggi al 17/03, da 12 a 34 euro, 066794585

Ladyvette

TEATRO DELLA COMETA

Dopo il successo della passata stagione e quello tv ne Il Paradiso delle Signore, tornano in scena Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca Nerozzi - Ladyvette - con il nuovo spettacolo, In tre scritto a sei mani da Teresa Federico, Fausto Brizzi e Lillo Petrolo, regia di Massimiliano Vado.

Via del Teatro Marcello 4, da oggi al 24 marzo, bigl. 18, 20 e 25 euro, 066784380

Pippo Del Bono

TEATRO ARGENTINA

In scena con La gioia uno spettacolo sul sentimento più bello e misterioso, frutto di una circostanza unica e di un viaggio attraverso i sentimenti più estremi come l'angoscia, il dolore, la felicità, l'entusiasmo. Con Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante,

Largo di Torre Argentina 52, da oggi a domenica, bigl. da 13 a 40 euro, 06684000311

