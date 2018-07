Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Orietta CicchinelliGIARDINIDI CASTEL SANT'ANGELOL'autrice incontra il pubblico per parlare de Hijo de Puta (MGC Edizioni) storia su un microcosmo di varia umanità: Giovanni, classe 1948, ex legionario del Tercio de Extranjeros, soprannominato Hijo de Puta dal suo Capitano, è il protagonista dell'opera (nella foto la Cicchinelli con Giovanni). Rassegna Letture d'EstateL.tevere Castello 50,oggi alle 21, ingr. libero www.letturedestate.it.Andrea Motis quintetGIARDINIDI PALAZZO VENEZIACantante e trombettista di Barcellona, 23 anni, ha conquistato la critica internazionale con il suo album di debutto inciso per la storica etichetta Impulse. Il suo fraseggio è elegante, il suo swing è leggero come una notte d'estate. Non le mancano inoltre i toni oscuri, gli influssi eretici di Amy Winehouse, Billie Holyday, Chet Baker.Via del Plebiscito 118, oggi alle 21, bigl. da 5 a 15 euro, www.art-city.itFuori ProgrammaTEATRO VASCELLOAl via con lo spettacolo One, One & One della Vertigo Dance Company (Israele) in prima nazionale in partnership con Civitanova Danza Festival e coreografia di Noa Wertheim la terza edizione del festival di danza contemporanea diretto da Valentina Marini. Previsto workshop di Zappalà Danza (26/07)Via G. Carini 78,da oggi al 27/07,17-20 euro o abbonamento, 065898031