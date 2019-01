ORCO TRA I BANCHI

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allarme pedofilia nella Capitale. In una scuola comunale l'Aurelio e la Pisana. Un bidello 66enne avrebbe abusato di circa dieci bambine fra i 5 e i 13 anni, all'interno dell'edificio, durante la pausa delle lezioni. Per questa ragione, il collaboratore scolastico di un istituto comprensivo comunale di Roma è finito ieri agli arresti domiciliari. Per gli investigatori l'uomo avrebbe in più occasioni molestato alunne dai 5 ai 13 anni.I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno, dunque, notificato al cittadino italiano 66enne un'ordinanza di custodia cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal gip Alessandro Arturi, su richiesta del sostituto procuratore Daniela Cento, con il coordinamento del pm Maria Monteleone, presso il Tribunale di Roma.Il bidello sarebbe ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali nei confronti delle giovani alunne. Il provvedimento restrittivo si basa sulle risultanze investigative acquisite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in seguito alle segnalazioni raccolte da parte di persone informate sui fatti.Dalle indagini è emerso che il bidello, durante le pause delle lezioni, all'interno della scuola, in più occasioni avrebbe palpeggiato nelle parti intime le minori. Bambine che nel luogo ritenuto più sicuro per loro, la scuola - se le accuse fossero confermate - avrebbero trovato sulla loro strada un vero e proprio orco. Che invece di proteggerle, nel periodo delicato tra l'infanzia e l'adolescenza, avrebbe abusato di loro.I Carabinieri di via in Selci hanno trasportato l'arrestato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.Se il fatto venisse confermato, non sarebbe purtroppo il primo caso di bidello pedofilo nella Capitale. Già nel 2017 un bidello-orco di una scuola materna del quartiere Salario è stato condannato a 7 anni e due mesi per aver molestato delle bimbe fra i 4 e i 5 anni. Una pena perfino superiore a quella di 6 anni che fu chiesta dal pubblico ministero Francesca Passaniti. In quel caso il bidello fu incastrato dalle telecamere. L'uomo avvicinava le bambine chiedendo loro di giocare a palla o con le bambole. Poi ne abusava. E ieri a Roma l'incubo pedofilia è tornato.