ORCO IN MANETTE

Ida Di Grazia

Capi di abbigliamento alla moda, oggetti costosi in cambio di sesso e chat a sfondo erotico, tracce inequivocabili che hanno permesso alla Polizia postale delle Comunicazioni di Roma di arrestare, ieri mattina, un 52enne romano con l'accusa di atti sessuali con un tredicenne. L'uomo, un autista di autobus adibiti al trasporto di disabili, è separato con un figlio di vent'anni. A scoprire tutto è stato il papà del ragazzino che si era insospettito dopo aver visto il figlio indossare capi di abbigliamento costosi ed oggetti mai acquistati in famiglia. Dopo aver chiesto spiegazioni al tredicenne, il padre ha capito che si trattava di regali fatti da un uomo adulto, conosciuto in chat intrattenute su Grindr, il social network basato sulla geolocalizzazione rivolta a un target maschile gay e bisessuale.

Tinder, per intenderci è la versione etero dell'app. Proprio attraverso l'app di dating il padre del ragazzo ha avuto modo di leggere le conversazioni a sfondo sessuale e i messaggi salvati sul cellulare, materiale utilissimo per consentirgli di andare dalla Polizia Postale a denunciare tutto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono scattate immediatamente e grazie alle prove presentate è stato possibile identificare l'uomo che è stato sottoposto a perquisizione informatica, personale e domiciliare, dalle quali sono emersi numerosi elementi di riscontro. In particolare, analizzando i contenuti del materiale sequestrato, come il cellulare e i supporti di memoria per computer, è stato possibile ricostruire attraverso i contenuti di una serie di messaggi, tra cui anche diversi file audio e foto, il rapporto tra l'adulto e il minore che durava da tempo ed è stato purtroppo certificato anche la consumazione di rapporti sessuali tra i due. Il pubblico ministero ha ascoltato, con modalità protette, la testimonianza del minore, e ritenendo quindi grave il quadro indiziario e il rischio di reiterazione di questi comportamenti ha richiesto al Gip l'emissione di misura cautelare. Il Gip ha così disposto la misura degli arresti domiciliari per l'uomo che, ora, sarà sottoposto a processo per il grave reato commesso.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

