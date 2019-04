Orchestre, gruppi da camera, solisti, cantanti lirici di ogni età e nazionalità: oltre cento professionisti e dodici ore di musica classica per trenta concerti di altissima qualità, suonati dal vivo. È il Rave Clandestino di Musica Classica creazione di Enrico Melozzi e dell'Orchestra Notturna Clandestina che ha fondato e dirige dal 2016. La maratona sarà per buona parte dedicata a Mozart, dalla sinfonia n. 25 al finale del Don Giovanni fino al sequel composto da Melozzi stesso, dal titolo Don Giovanni all'Inferno, presentato in anteprima mondiale. Attesissimi il palermitano Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello, il pianista Giuseppe Andaloro, Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia. Dalle 17 di oggi all'alba di mercoledì, 20 euro, via di santa Croce in Gerusalemme 55.

