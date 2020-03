Orchestraccia l'abbraccio live da tredici case

«Volevamo dare un sostegno anche noi in questo momento drammatico. Ce lo chiedevano nelle nostre pagine social. Ed è un modo per immaginare cosa ci aspetterà dopo. A me vengono in mente immagini positive e bellissime». Parola di Marco Conidi, il cantautore romano ideatore dell'Orchestraccia che, insieme alla band, ha regalato una versione casalinga live - ciascuno da casa propria - di Un'occasione bellissima, una delle loro canzoni simbolo, con l'hashtag di #iorestoacasa.

«La peculiarità era riuscire nell'ardua impresa di mettere insieme tutti e tredici tra frontman, cantanti e musicisti. E riuscire a registrarla a distanza» spiega Conidi. «Non ci siamo né vestiti né preparati - continua - Ma l'Orchestraccia prima di essere una band, è una famiglia. E conta il messaggio: torneremo a suonare e ad abbracciarci tutti insieme».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

