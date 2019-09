ORCHESTRACCIA DAJE

Paolo Travisi

«Se voi sapè un segreto riguardo a sta città, c'è na parola antica che tutto po' cambià, se dice daje» canta Marco Conidi e l'Orchestraccia nel nuovo singolo, Daje, inedito che farà parte dello spettacolo Gente de Roma, scritto per il Teatro Olimpico, in scena dal 3 al 6 ottobre. Daje è l'imperativo del verbo dare, ma in romano ha assunto altri significati, superando anche i confini del Gra.

«È ormai una parola internazionale, sdoganata nel mondo, può essere un'esortazione, indicare la voglia di riscatto. È un gesto di conforto, una carezza verso chi riparte ogni mattina» spiega a Leggo, Marco Conidi, una delle anime storiche dell'Orchestraccia. «L'ha detto anche Papa Francesco» aggiunge Giorgio Caputo, che insieme a Luca Angeletti ed un nutrito gruppo di musicisti, ha trasformato la romanità antica di poesie e canzoni in rockfolk romano. «L'Orchestraccia ha una visione attuale della realtà - dice Conidi - pur recuperando nella tradizione, sentimenti antichi e nobili come il senso di rispetto e riscatto». Forse però, i romani, hanno perso i valori di un tempo. «Le persone sono ancora belle, ma gli eroi del quotidiano, sono sempre più soli. Bisogna avere coraggio, perché la natura dei romani è l'accoglienza». E mentre la band-famiglia è al lavoro sul nuovo album, in vista dell'Olimpico, ha scaldato voce, chitarra, tromba e violino, ieri sera al ristorante Il Marchese, in via di Ripetta, cantando alcuni brani di repertorio e lasciato Daje in sottofondo. «L'album dovrebbe uscire a dicembre, ora ci prepariamo allo spettacolo, tra canzoni nuove, recitate e monologhi, perché a teatro abbiamo più attenzione dalla gente e parliamo di tanti temi» precisa Caputo. All'Olimpico dunque, personaggi, fatti e sentimenti, come consolazione e speranza, non solo l'amore - per Conidi - perché vivere in modo sentimentale ci dà la forza per sperare in una vita migliore. L'Orchestraccia, vive da ormai dieci anni dei molti artisti che la compongono. «Stare insieme è un lavoro faticoso, come un rapporto tra familiari dove punti di vista diversi convivono per amore della musica. Siamo come il microcosmo dei Puffi» racconta Angeletti. «Si resta finché ci sono motivazioni e l'affetto della gente» conclude Conidi: «Nelle 40 piazze estive, c'era chi aveva preso un giorno di ferie per l'Orchestraccia. Eravamo la loro vacanza».

