Orchestra Erasmus

PARCO DELLA MUSICA

L'Orchestra Erasmus, nata nel 2017 per celebrare i 30 anni del progetto di mobilità studentesca dell'Unione Europea, e composta da 50 musicisti di 20 Conservatori ed istituti musicali italiani si esibirà in concerto diretta dal maestro Elio Orciuolo del Conservatorio N. Rota di Monopoli. Il programma comprenderà classica, crossover e natalizia.

V.le P de Coubertin 30, il 5/12, ore 19, ingr. gratuito con registr. www.indi re.it/registrazione_eventi

Silvio Smeraglia

CIRCOLO ANIENE

Presenta il suo libro Belli senza dolore: i segreti del chirurgo dei vip - sulla tecnica Zero dolore unita all'effetto 100% naturale - con la prefazione di Vittorio Sgarbi (Male edizioni di Monica Macchioni). In-

sieme all'autore - introdotto da Dario Cipriani, la sen. Maria Rizzotti, il dott. Francesco Tassone. Ospite d'onore, Ornella Muti.

L.tevere Flaminio 39,

oggi alle 18,30

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA