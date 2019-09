Ora scatta la bonifica dell'intera area

Dopo la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il Tmb Salario si apre il capitolo dedicato al futuro. Per la riconversione del sito, Ama si è affidata all'Enea, che dovrà progettare la rigenerazione dell'area. L'intenzione è quella di ribaltare completamente la percezione dei cittadini dopo anni di malesseri e disagi, con un progetto innovativo di rigenerazione urbana e industriale ecosostenibile. Dunque un'ipotesi potrebbe essere quella di trasformare la zona in una cittadella ecosostenibile e soprattutto in un dimostratore, un esempio di urban living lab, a disposizione di cittadini e imprese, oltre che di Ama. Un punto di aggregazione sociale e produttiva, con particolare riguardo a nuove filiere legate all'economia circolare, aveva spiegato il direttore dipartimento Sostenibilità e Sistemi produttivi e territoriali di Enea, Roberto Morabito. Nell'area del Tmb potrebbero essere realizzate nuove officine Ama. Tra gli insediamenti da realizzare, invece, un asilo internazionale, una green university o un centro di ricerca, una summer school per i giovani dove apprendere maestranze e attività del settore.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA