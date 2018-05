«Ora per noi il centro è a un passo»

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con l'estensione del percorso e il possibile cambio con la linea A, i residenti nei quartieri periferici del quadrante orientale di Roma potranno muoversi più agevolmente. Dall'inizio degli scavi sono passati undici anni: un'attesa lunga e per molti pendolari, che finora erano costretti a scendere in una delle fermate fino a Lodi e dover prendere l'autobus. Un cittadino, residente nella borgata Finocchio, ha spiegato: «Finalmente posso arrivare a San Giovanni, quindi a due passi da Termini, in quaranta minuti. Prima avrei dovuto prendere l'auto e passare ore e ore nel traffico, ora posso raggiungere il centro più facilmente». Sono però i pendolari abituali quelli più soddisfatti per la nuova stazione-museo anche se non manca un pizzico di sarcasmo: «Era ora, adesso è possibile evitare di scendere e aspettare l'autobus per più di mezz'ora, sempre nel caso che non andasse a fuoco». L'idea dell'archeo-stazione, poi, ha stregato romani e turisti: «Un vero gioiello, speriamo che l'Atac abbia predisposto buone misure di sicurezza per evitare che i reperti siano messi a repentaglio da vandali o ladri».