«Ora le mie gambe non tremano più»

Luca Uccello

TORINO - Le gambe ormai non gli tremano più. A 30 anni Marco Mengoni ha imparato a gestire l'emozione del palco e ha aperto il suo Atlantic Tour a Torino. «In questo concerto sul palco ci sono tutte le mie passioni e tutta la musica che ho ascoltato. Per istinto sono legato al Sud America, ma per il soul, niente da fare, vengo dall'Africa». Uno show che è come un viaggio.

«Quello del mio personale percorso di liberazione dai patemi d'animo, a questo giro mi sento più maturo e posso concedermi di farmi trasportare dalle emozioni su pezzi per me importanti». Tra questi canzoni come Proteggimi da me o La ragione del mondo. Un concerto lungo più di due ore, con oltre venticinque titoli e Marco che, a un certo punto, chiede di abbassare le luci e spegnere i cellulari per concedersi due minuti di buio, silenzio, ascolto e concentrazione. Poi era l'unico escamotage per farvi stare fermi tutti. Ed è stato emozionante. Emozionante e sorprendente come il suo ingresso sul palco, un po' alla Micheal Jackson ma non solo. Abito bianco compreso. Per il resto non c'è pausa, perché tra un cambio d'abiti e l'altro ci sono dei monologhi: il primo è il più leggero anche se non lo è. Parla delle esperienze che si fanno nella vita. «Con l'età ti ritrovi sempre di più a lottare contro tutto quello che ti succede e a doverti rialzare». Per Marco siamo 60 per cento acqua, 30 per cento le persone che incontriamo. E il restante 10 per cento? «È il tempo che manca per godere di cose che ci passano vicine, perché la vita va avanti e non guarda in faccia nessuno. Mi manca quello che ho perso e non avrò mai ma è giusto così perché non si può avere tutto dalla vita». Nel secondo monologo la parola chiave è indifferenza. E su questo tema Marco è diretto: «Ho cercato in questi dieci anni di fare tutto il possibile per restare me stesso, anche se sono famoso cerco di vivere con il mondo che mi circonda, cerco di mantenere i rapporti coi miei amici, con le persone che incontro tutti i giorni».

