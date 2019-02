Ora la Sea Watch rischia il sequestro a Catania Salvini: «Sigillo il mare»

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono sbarcati ieri mattina a Catania i 47 migranti che vagavano in mare a bordo della nave Sea Watch dal giorno in cui c'è stata l'ultima strage nel Mediterraneo, con soli tre sopravvissuti. Dodici giorni di odissea ma (una volta identificati) uomini e donne hanno iniziato un altro viaggio verso i sette Paesi dell'accordo sui ricollocamenti fatto con l'Italia. Neppure il tempo di tirare un sospiro di sollivo, che Malta attacca Salvini e il governo: «Degli otto Paesi che all'inizio di gennaio avevano accettato di accogliere i migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye fatti sbarcare a Malta, solo l'Italia non ha ancora avviato alcun contatto con il governo de La Valletta». Dal canto suo il ministro dell'Interno fa spallucce e anzi annuncia via Twitter: «Siamo al lavoro per risolvere definitivamente il problema, sigillando le acque territoriali italiane alle navi sgradite come quelle delle Ong».Infatti sulla nave Sea Watch è subito salita la polizia, riscontrando una serie di irregolarità che potrebbero portare ad un provvedimento di sequestro. Replica dell'organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite (UNHCR): «Il salvataggio in mare è un imperativo primordiale, le Ong hanno un ruolo vitale: venga ripristinata la capacità di soccorso e sbarco».Intanto un curioso ma significativo episodio. I tradizionali fuochi d'artificio a Catania, in vista della Festa di Sant'Agata, Santa patrona della città, hanno causato un ulteriore trauma nei ragazzini di minore età, quindici in tutto: appena scesi dalla nave si sono gettati a terra spaventati perché convinti che fossero esplosioni o bombe. Proprio come accadeva in Libia. (M.Fab.)