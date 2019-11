Ora la raccolta rischia di andare in tilt

Tra stop e procedure a singhiozzo, la raccolta dei rifiuti a Roma rischia di esplodere: la Capitale vive un'emergenza a orologeria. Per capire la portata del pericolo basta dare un'occhiata alle condizioni dei siti di raccolta intorno alla Capitale: l'impianto di raccolta di Colleferro, che resta chiuso ancora una settimana a seguito della morte di un operaio, è comunque destinato a fermarsi il 31 dicembre prossimo. Mancano quindi 40 giorni alla chiusura definiva. Ma nel frattempo gli altri siti non stanno meglio: il sito della salaria, distrutto un anno fa da un incendio, è fuori gioco mentre il Tmb di Rocca Cencia, l'unico dell'Ama funzionante, ha avuto una giornata di stop martedì scorso per poi ripartire a mezzo servizio, con una sola linea attiva, nella giornata di mercoledì. E così la maggior parte dei rifiuti di Roma va a finire fuori dal territorio: «La Capitale rappresenta il 60% del volume dei rifiuti di tutto il Lazio - spiega Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio - e produce circa 18.000 tonnellate a settimana di scarti indifferenziati, che vengono smaltiti per il 100% in discariche situate all'esterno del territorio comunale. Una situazione non più sostenibile».(L. Loi.)

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA