Ora la palla passa a tutti i municipi

Dopo la chiusura del tavolo del decoro, il Campidoglio chiama in causa i municipi per applicare le nuove disposizioni. Dal centro storico è la presidente Sabrina Alfonsi a fare il punto su ambulanti e camion-bar: «Una rivoluzione per tutta la città, ma per realizzarla occorre lavorare in maniera sinergica con il Comune. Al momento sembra che siamo sulla stessa linea. Gli esiti del tavolo del decoro ricadono nel I, nel II e nell'VIII municipio e principalmente nel municipio centro storico dove mediamente tocca spostare il 53% delle postazioni non compatibili, con picchi del 70% in zona san Pietro».

Per Alfonsi «è chiaro che non si possono ricollocare tutte nel centro e per questo abbiamo chiesto a Cafarotti, che ci ha dato un riscontro positivo, di parlare con tutti i municipi per capire dove c'è possibilità di ricollocazione. I municipi non sono città scollegate». Quanto ai tempi di applicazione del piano, la minisindaca ha aggiunto: «Spero che i primi risultati possano iniziare a vedersi prima dell'estate».(P. L. M.)

