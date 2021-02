Ora l'emocromo arriva a domicilio

ROMA- In tempo di pandemia è importante trovare delle modalità alternative, che permettano ai pazienti e agli specialisti di poter gestire il monitoraggio delle condizioni di salute, laddove possibile, anche a distanza. Nasce da queste premesse il Progetto Emocromo a domicilio, al fine di fornire ai pazienti con Trombocitopenia Immune (ITP) uno strumento che consenta di agevolarli nella vita di tutti i giorni, offrendo loro un servizio direttamente presso la loro abitazione ed evitando così gli spostamenti verso l'ospedale o il laboratorio di analisi. Nello specifico, i pazienti potranno effettuare il prelievo per 12 mesi direttamente nella propria abitazione, potendo migliorare in questo modo l'efficacia e la costanza del monitoraggio e riducendo l'impatto delle analisi sulla propria quotidianità. Sulla piattaforma emocromoadomicilio.it sarà possibile per lo specialista consultare il referto e monitorare il paziente. La Trombocitopenia Immune è una rara forma di malattia autoimmune della coagulazione. Caratterizzata da una carenza di piastrine nel sangue (piastrinopenia o trombocitopenia), questa patologia presenta dei sintomi emorragici che hanno un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti e che possono variare sensibilmente da soggetto a soggetto. Il primo centro da cui parte il progetto, promosso da Novartis, è il Policlinico. Gemelli di Roma, a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi altri istituti su tutto il territorio nazionale: «Siamo lieti che la nostra struttura abbia deciso di aderire a questo progetto, che va nella direzione di un alleggerimento progressivo del carico della malattia sui pazienti, almeno dal punto di vista logistico, nell'ottica di consentire laddove possibile una gestione da remoto soprattutto in un periodo di distanziamento sociale», afferma il Prof. Valerio De Stefano, Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio e Day Hospital di Ematologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia, il Progetto è «un esempio tangibile di come il nuovo modo di interpretare la medicina debba essere sempre più trasversale e allo stesso tempo focalizzato sulle nuove necessità dei pazienti».

