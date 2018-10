Ora gli altri pronti a seguirlo

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La protesta dilaga in tutta Roma, sono tante le scuole in agitazione che potrebbero decidere di intraprendere forme di contestazione dure, come l'occupazione e l'autogestione, rispondendo alla chiamata lanciata dal Mamiani. Oggi infatti al liceo classico Virgilio di via Giulia è prevista un'assemblea in cui i ragazzi discuteranno anche delle modalità di protesta da portare avanti, su questo punto sembra esserci già un dibattito interno tra gli studenti. In fermento anche il liceo Tasso di via Sicilia, da sempre tra le scuole più calde, il Tacito, il liceo Socrate della Garbatella e il Visconti di piazza del Collegio Romano. Si tratta di scuole, come tante altre a Roma, i cui ragazzi hanno aderito al corteo del 12 ottobre scorso contro la manovra finanziaria. In questi giorni inoltre sono in corso le assemblee straordinarie per presentare i candidati alle elezioni studentesche.(L. Loi.)