Ora c'è l'allarme anche per il meteo

A confermare l'emergenza smog a Roma sono le rivelazioni dell'Arpa Lazio, l'agenzia di monitoraggio della qualità dell'aria con la gestione della rete regionale di centraline di rilevamento fisse. Delle tredici centraline presenti su Roma sono nove quelle che hanno mostrato valori di Pm10 superiori al massimo tollerato. Si tratta delle centraline di Arenula, Preneste, Corso Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Eur Fermi, Bufalotta, Cipro e Tiburtina.

Analizzando i grafici sulle previsioni per i prossimi giorni la situazione rischia di peggiorare ulteriormente e c'è anche il rischio meteo: già perché ci saranno condizioni meteorologiche favorevoli al ristagno del Pm10 come la presenza della nebbia. Sono infatti previsti notevoli aumenti di questi valori con il picco che si potrebbe andare a toccare nella giornata di giovedì specie nelle zone più centrali della città. L'attenzione però resta alta per tutta la settimana, con la speranza che il blocco indetto dalla sindaca per domani alla circolazione dei veicoli alimenti a diesel possa almeno in parte arginare l'incremento di Pm10 nell'aria.(S. Pie.)

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

