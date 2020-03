Ora aumenterà la richiesta di cibo a casa: arrivano pioggia e freddo

Vento forte e freddo, la primavera si tira indietro e lascia spazio alla neve. Dalla tarda serata di ieri, infatti, soffiano su Roma forti venti nord orientali a cui si è aggiunta pioggia sparsa. Ed è in arrivo un'ondata di aria gelida: «I valori massimi spiega massimo Ciccazzo, dell'Associazione Bernacca - avranno un netto calo termico, in serata avremo tra 3 e 5 gradi. Poi, fino a giovedì, il freddo si farà più intenso con valori minimi vicini allo zero e massime comprese tra 9 e 11 gradi. Non solo. Tra mercoledì e giovedì avremo la possibilità di precipitazioni che, localmente, potranno assumere carattere nevoso con accumulo al suolo pure in collina, interessando zone come quelle dei Castelli Romani. Sarà il classico colpo di coda invernale, che rientra nell'instabilità primaverile». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

