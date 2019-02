«Ora arriveranno delle rastelliere»

Comandante Maggi, perché questa operazione?

«Era una vera giungla, noi stamattina abbiamo rimosso sessanta biciclette, alcune in condizioni di abbandono. In più gli zaini-frigo erano stati lasciati sulla strada, chiunque avrebbe potuto sporcarli e rendere davvero poco puliti».

Come si impedirà che la situazione ritorni quella di prima?

«La determinazione dirigenziale che ho firmato scadrà il prossimo 31 dicembre, ma è mia intenzione prorogarla, per evitare che si ricrei una nuova situazione di degrado fra bici e zaini-frigo. Inoltre verranno installate diverse rastrelliere in mezzo alla piazza, per permettere ai viaggiatori e ai residenti di lasciare decorosamente e in maniera ordinata i loro mezzi intorno alla stazione Termini».

Come fare per rientrare in possesso della bicicletta rimossa?

«Semplice, basterà presentare la fattura di acquisto del mezzo o, in alternativa, una descrizione del mezzo per poi passare alla restituzione. Oltre a una sanzione di venticinque euro».

