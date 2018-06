Opus, la creatività secondo Piovani

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana è dedicato all'impulso a creare che in ogni luogo, a ogni latitudine, è sempre stato il segno distintivo delle diverse civiltà dell'uomo: Opus. Si chiama così la rassegna che dal 25 giugno al 14 luglio porterà la musica di nove Paesi nei Giardini della Filarmonica. Attenzione è poi offerta ai giovani con tre giornate dal 26 giugno loro dedicate e intitolate Prestissimo, perché si mettano in gioco artisticamente ed imparino a promuoversi. Molto spazio è lasciato alla musica del Novecento grazie, tra gli altri, al ritorno di Imago Sonora protagonista il 2 luglio del ricordo di Francesco Pennisi con l'esecuzione della partitura Carteggio. L'11 luglio l'Ensemble Pentarte col Trio Il demone meschino di Nicola Piovani, eseguiranno la prima assoluta di pezzi di Ada Gentile e di Albino Taggeo. Tra le Nazioni che parteciperanno al Festival l'India, con la sua musica carnatica e i suoi particolari strumenti (3 luglio); la Corea, con un grande progetto in prima assoluta (poi a New York) di musica, danza, live electronics e video realizzato con le università di Tor Vergata e Irving California (7 luglio). In anticipazione, il 25 giugno, la conferenza-concerto di Giovanni Bietti che insieme a Piero Angela, presenta il suo libro Lo spartito del mondo.Programma sul sito www.filarmonicaromana.org