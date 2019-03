Oprah e Spielberg, arriva la Apple Tv

Alessio Caprodossi

Sfida frontale a Netflix con Apple TV+, la prima carta di credito aziendale utilizzabile in tutto il mondo, un servizio streaming per i videogiocatori con 100 titoli inediti e una App per leggere i miglior contenuti di oltre 300 riviste: dall'attualità all'economia, dai viaggi al cibo. Apple ha annunciato ieri tante novità di rilievo per arricchire il proprio ecosistema nell'hi-tech mondiale. A spiccare è Apple TV+, piattaforma che via abbonamento (arriverà in autunno, i prezzi non sono noti) per guardare contenuti in video streaming che offrirà film, documentari e serie prodotte dalla stessa azienda californiana, che ha già messo sotto contratto star come Steven Spielberg, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey. Promettente è Apple Arcade, servizio dedicato al gaming con titoli originali sviluppati per iPhone, iPad e MacBook, mentre la Apple Card che fa parte del circuito Mastercard permetterà di monitorare le spese in modo semplice ed immediato senza fornire dettagli all'azienda e al partner Golden Sachs.

