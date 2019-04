Opposte fazioni. Diametralmente opposte sul fronte politico. Che rischiano di scontrarsi, proprio sul terreno scivoloso dell'emergenza dei rom nella Capitale. Come è accaduto ieri mattina a Casal Bruciato, un quartiere considerato politicamente rosso. Un vero allarme sociale dai numeri stratosferici che riguarda circa undicimila appartenenti a nomadi di varie etnie, residenti nella città eterna che adesso vivono nei campi rom in condizioni al limite dell'umana decenza ed alquanto indecorose.

Proprio sull'argomento, il ministro degli Interni Matteo Salvini ha dichiarato ieri, dopo le proteste a Casal Bruciato: «L'obiettivo è zero campi rom, in nessun'altra parte esistono campi come da noi ed il 99% degli abitanti campa sulle spalle del prossimo». Le tensioni di ieri hanno appunto riguardato appartenenti alle opposte fazioni scese in campo per protestare contro le assegnazioni delle case ai rom. Dopo Simone, il ragazzo di Torre Maura che durante i disordini si è opposto alla protesta, ieri a Casal Bruciato, una signora ottantacinquenne, ha gridato slogan antifascisti contro i militanti di Casa Pound: «Fascisti mi fate schifo».

La donna è scesa in strada dopo aver sentito in televisione della protesta a pochi metri di distanza da casa sua. Non ci ha pensato due volte e con il suo cagnolino al guinzaglio ha iniziato anche lei la sua protesta, con un botta e risposta con gli esponenti di destra: «Siete dei fascistoni, mi fate schifo» rivolgendosi ai residenti in protesta con esponenti di Casapound. A quel punto un manifestante ha risposto: «A signò se li porti a casa sua i rom». La signora Antonietta, non si è data per vinta e alle frasi fatte e al razzismo ha ribattuto punto per punto. «Siamo diventati cattivi, non c'è più niente: non c'è più sentimento, non c'è rispetto. Io il fascismo l'ho vissuto, molti di loro non sanno di cosa parlano».(E. Orl.)

