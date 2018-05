Opere d'arte all'asta per i bimbi prematuri

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I neonati prematuri hanno bisogno di ecografi, parte dal Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina una raccolta fondi per la terapia intensiva neonatale grazie alle opere d'arte in beneficenza; tutto condito da una serata stellata. Al reparto di terapia intensiva dovranno infatti arrivare due ecografi neonatali, indispensabili per la valutazione anatomica e funzionale degli organi e degli apparati dei neonati a rischio.Per reperire i fondi 10 artisti infatti hanno donato le loro opere, in mostra presso lo Stadio Domiziano fino al 14 maggio: si tratta di Viviana Berti, Irem Incedayi, Cristina Maulini, Patrizia Molinari, Ricardo Augusto Moro, Viola Pantano, Matteo Peretti, Marcello Reboani, Andrea Sampaolo e Alessandro Sansoni. Non solo, per domani sera sono state organizzate una visita esclusiva ai sotterranei di Piazza Navona, dove saranno esposte le opere, e una cena firmata dalla chef stellata Michelin Cristina Bowerman, tra le poche donne italiane ad aver conseguito una stella Michelin e una delle figure della gastronomia italiana più conosciute a livello internazionale. L'area materno infantile del Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina con le sue 36 culle accoglie ogni anno circa 4 mila neonati: la terapia intensiva neonatale è l'unica in Italia a permettere ai genitori di rimanere sempre in contatto, tramite tablet e smartphone, con i loro piccoli ricoverati. Un reparto fiore all'occhiello dell'ospedale dell'Isola che, per la sua unicità, ha spinto gli artisti ad aderire al progetto Birth, realizzando opere che simboleggiano la vita e la nascita.(L. Loi.)