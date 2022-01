«Operazioni ferme, a rischio 11 milioni di malati oncologici»

Il blocco degli interventi chirurgici causato dall'occupazione delle terapie intensive per il Covid «mette a rischio i pazienti più fragili». La Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi lancia l'allarme: «Sono trascorsi due anni di pandemia senza individuare soluzioni per garantire l'assistenza ai pazienti più fragili come quelli oncologici, cardiologici e ematologici - afferma il presidente Francesco Cognetti - la paralisi rischia di provocare gravi danni ai nostri pazienti, circa 11 milioni in Italia. Servono un urgente potenziamento degli ospedali e la ripresa dei programmi di screening». Nel 2020 sono stati oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno rispetto al 2019, sono saltati anche quelli urgenti. Nel 2021 era stata recuperata una parte di queste attività. Ma la situazione attuale, rileva, «segna una drammatica regressione».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:01

