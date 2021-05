OPERAZIONE VACANZE SICURE

Otto hub a disposizione dei giovani a partire da luglio e senza fasce d'età: l'obiettivo è quello di estendere il successo dell'open day e immunizzare in maniera rapida e sicura i ragazzi e le ragazze che vogliono trascorrere le loro vacanze in serenità. È quanto annunciato ieri dalla Regione Lazio.

Ieri l'assessore alla Sanità del Lazio D'Amato ha anche spiegato come avverrà la vaccinazione dei giovani maturandi. «Per vaccinare i ragazzi che hanno la maturità abbiamo fissato le date: 1,2 e 3 giugno, con una platea di circa 50 mila studenti». L'ipotesi operativa è quella di allestire 4 hub a Roma e uno per ogni provincia, i ragazzi dovrebbero prenotarsi attraverso l'app che la Regione sta predisponendo. Si pensa di vaccinarli con la dose unica J&J.

