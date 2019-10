Operazione Ferro di Cavallo Colpo allo spaccio di cocaina

Emilio Orlando

Quattrocento vendite di dosi di droga al giorno, un guadagno giornaliero di 20 mila euro per un totale 600 mila euro al mese. I pusher erano organizzati in turni di 8 ore e mezzo h24 e ciascuno aveva il proprio ruolo, spacciatore, retta, palo e vedetta. Una delle piazze di spaccio, quella di Tor Bella Monaca, si è svegliata, ieri mattina all'alba, con il fragore delle pale dell'elicottero che dall'alto coordinava il blitz antidroga che ha smantellato una delle più agguerrite organizzazioni criminali, composta da 16 persone: tutti in manette.

Alle irruzioni nei fortini dello spaccio pensavano i carabinieri della tenenza di Tor Bella Monaca ed il nucleo investigativo di Frascati. La base operativa dello spaccio si trovava al civico 90 di via dell'Archeologia. L'intero condominio della scala H era in ostaggio degli spacciatori che sbarravano il portone d' ingresso per sfuggire alle forze di polizia. I pezzi li passavano dalle cassette delle lettere. Da qui in nome della piazza di spaccio che era conosciuta come il buco. Boss indiscusso della piazza era Gaetano Moccia, fratello di Vincenzo Moccia, detto Vincenzino, morto in carcere e altro elemento di spicco della camorra di Afragola trapiantato a Roma. Con un rosario tatuato sul petto, smilzo e scarno di corporatura, insieme ai fratelli Danilo e Fabio Mazzullo gestiva l'enorme business del traffico della cocaina e dell' hashish al dettaglio. Reclutavano anche ragazzini minorenni, come già denunciato in una inchiesta di Leggo. I tre coordinavano le fasi di preparazione delle dosi, pagavano gli avvocati ai dipendenti della filiera dello spaccio che venivano arrestati e provvedevano al sostentamento economico dei famigliari in perfetto stile Scampia. Nell'inchiesta è finito anche un assistente della polizia penitenziaria che in un' occasione ha fatto entrare nel carcere Regina Coeli un pacco contenente droga che gli era stato affidato da Laura Casamonica, membra del clan. Nella rete degli investigatori sono fini anche Raffaele e Denny Moccia, Marco Cerroni, Valentina Putzu, Tiziano Romozzi, Christian Dari, Danilo Rosati, Valentina Pisani, Samuel Leoniello, Giorgio Troiani, Giuseppe Mascolo, Andrea Viscontini e Cristian Rosati.

Giovedì 24 Ottobre 2019

