OPERAZIONE BESTIALE

Enrico ChillèUn intervento insolito, ma comunque provvidenziale, quello degli uomini del Soccorso Alpino che nella tarda mattinata di domenica hanno salvato una capretta in difficoltà a Rocca Canterano, nella Valle dell'Aniene.A notare l'animale sono stati due arrampicatori, che hanno immediatamente avvertito il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Roma e provincia. La capretta era rimasta incastrata, senza alcuna via di uscita, in una fessura tra due rocce: una situazione di grande pericolo, anche per un animale così agile e dotato di grande equilibrio, dal momento che il punto in cui la capra era rimasta incastrata si trovava immediatamente sopra un dirupo di circa cento metri. Gli uomini del Soccorso Alpino, quindi, sono entrati in azione nella zona delle falesie, che circondano il piccolo comune di Rocca Canterano, situato nella provincia orientale di Roma, a pochi chilometri dal confine tra Lazio e Abruzzo.L'operazione, in realtà non semplicissima, si è svolta così: gli operatori hanno raggiunto la capra e l'hanno imbracata per metterla in sicurezza, stando attenti a non spaventarla in modo da evitare mosse azzardate che potevano rendersi inevitabilmente fatali. Grazie all'imbracatura, gli uomini del Soccorso Alpino sono riusciti a far uscire la capretta dalla fessura tra le rocce delle falesie: l'animale ora sta bene ed è stato consegnato ad un allevatore locale, che lo custodirà temporaneamente prima di liberarlo.L'insolito, ma miracoloso, intervento del Soccorso Alpino ha riscosso grande successo sia tra gli abitanti della zona, sia tra gli utenti sui social. Molti animalisti hanno apprezzato il lavoro degli uomini che, sprezzanti del pericolo, hanno salvato la capretta da morte certa. Qualcuno, poi, visto il lieto fine, ha commentato con ironia il salvataggio non troppo consueto: «Almeno per questa volta, possiamo dire che avete salvato qualcuno che comunque aveva una certa esperienza di montagna».