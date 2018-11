Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaSette società sono state sequestrate dall'Antimafia, a corollario della maxi-operazione Babylonia. Operazione che nel giugno 2017 portò all'arresto di 23 persone e al sequestro di negozi, appartamenti, auto di lusso e conti correnti per 280 milioni di euro. Nel 2017, fecero clamore i sequestri di alcuni noti locali della Capitale, tra cui il bar Mizzica! di via Catanzaro e Piazza Acilia, il club della movida romana Macao di via del Gazometro e la catena di bar Babylon Cafe.Gli affari del sodalizio avrebbero mirato soprattutto alla gestione delle sale slot, di bar e ristoranti. E secondo gli inquirenti avrebbero fatto capo a Gaetano Vitagliano, considerato figura di spicco nel settore del narcotraffico internazionale e vicino al clan camorristico degli Scissioniti, e ad Andrea Scanzani, entrambi ai vertici di un'associazione per delinquere dedita al riciclaggio e alla fittizia intestazione di beni, aggravati dal cosiddetto metodo mafioso. Ora imputati nel processo in corso.Il tribunale per le misure di prevenzione di Roma ha disposto dunque la misura dell'amministrazione giudiziaria per le sette società che avrebbero avuto contatti con i soggetti coinvolti nell'inchiesta Babylonia, tra cui alcuni commercialisti, un notaio e alcuni dipendenti di banca. Nei loro confronti le accuse andrebbero, a seconda delle posizioni, dal riciclaggio all'usura.Il provvedimento riguarderebbe le aziende Geas Sistribuzione spa, Int. Samafin spa, Consorzio Italwork soc. coop. per azioni, G.F. Impresit srl, Food srl, la Yatching club mare srl, e la Project group srl. I provvedimenti, richiesti dalla Procura ed eseguiti ieri dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, hanno verificato i contratti e seguito flussi finanziari individuando una serie di operazioni commerciali finalizzate alla reimmissione di capitali sporchi nel circuito economico legale.Il provvedimento emesso ieri ha durata di dodici mesi, più un'eventuale proroga di altri sei mesi, durante i quali si provvederà alla bonifica al fine di restituire ai legittimi proprietari che al momento non risultano indagati.riproduzione riservata ®