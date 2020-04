Operazione antidroga Arrestato un ricercato

Un cittadino ucraino di 33 anni è stato arrestato ieri dalla polizia a Roma perché risultato ricercato in quanto destinatario di un decreto di ripristino della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Napoli. Gli agenti del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per una segnalazione giunta al 112 di persone intente a consumare stupefacenti all'interno di un furgone. Quando i poliziotti sono arrivati in via Frisa hanno identificato due persone che si trovavano all'interno del veicolo segnalato, parcheggiato in strada. In realtà nessuno dei due occupanti è stato trovato in possesso di stupefacente ma da un controllo ulteriore, il cittadino ucraino è risultato ricercato. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Rebibbia.

