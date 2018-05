Operazione anticrimine da S. Basilio a Tor Vergata

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Conclusa alle prime luci dell`alba una vasta operazione anticrimine dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Nelle ultime 24 ore, i numerosi servizi di pattuglia e posti di controllo attuati nel centro della capitale, nelle zone periferiche e nell`hinterland, come Tor Vergata, Romanina, Tor Bella Monaca, San Basilio, Ostia, quadrante est, hanno portato all'arresto di 32 persone e alla denuncia di altre 20, responsabili di scippi, rapine, borseggi e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti dei carabinieri sono stati eseguiti quasi tutti in flagranza di reato.Dei 32 arrestati, 15 sono cittadini italiani e 17 sono cittadini stranieri, per lo più provenienti dal nord-africa e dai paesi dell'est Europa. Nel corso del controllo straordinario del territorio è stata recuperata refurtiva per decine di migliaia di euro. Gli arresti per droga sono stati 15 con il sequestro di numerose dosi di hashish, cocaina ed eroina, nonché bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento della sostanze stupefacenti. Particolarmente intensa l`attività dei comandi stazione in tutto il territorio di Roma e provincia che con 17 arresti sui 32 totali sottolinea l`importanza della loro capillarità, la diffusione e la loro presenza continua nel tessuto sociale che permette di contrastare il crimine, ma soprattutto di prevenirlo.