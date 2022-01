Operaio al datore di lavoro: «Ho soffocato mia moglie»

Uccide la moglie e lo racconta al suo datore di lavoro. Quest'ultimo avvisa i carabinieri e così nei confronti dell'uomo, un marocchino di 49 anni, viene emesso un provvedimento di fermo.

L'ennesimo femminicidio si è consumato in un piccolo comune calabrese, Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro.

Marito e moglie, coetanei, stavano attraversando un periodo di crisi caratterizzato da frequenti tensioni. Sabato sera la lite tra i coniugi marocchini è stata più accesa delle precedenti, al culmine della quale l'uomo ha soffocato la moglie in camera da letto. L'omicida, un operaio, ha avvisato il proprio datore di lavoro, un italiano titolare di un'impresa edile del luogo, che ha subito allertato i carabinieri. Ieri i militari del Nucleo Operativo della compagnia di Soveria Mannelli, insieme al personale della stazione di Conflenti e del Nucleo Investigativo del gruppo di Lamezia Terme, hanno notificato all'operaio l'accusa di omicidio.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

