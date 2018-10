Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Opera prima del regista indiano-americano Aneesh Chaganty interpretata dall'attore statunitense, ma di origini coreane, John Cho, Searching si è fatto molto notare al Sundance Festival. E non è difficile capire perché. Come successe per The Blair Witch Project, Buried e Locke, lo stratagemma narrativo chiuso è la scintilla per un racconto potente, che dice molto più di ciò che è scritto nella sceneggiatura.Searching è infatti la storia della scomparsa di una ragazza e della sua ossessiva ricerca da parte del padre. Entrambi, non molto tempo prima, avevano perso rispettivamente madre e moglie per un tumore. Il punto è, però, che la storia viene interamente raccontata tramite i monitor dei computer e degli smartphone dei protagonisti. Schermate di Facebook e social vari, conversazioni chat, immagini del navigatore e di ricerche sul web: un pozzo digitale senza fondo in grado di ricomporre intere esistenze pezzo per pezzo, di svelare segreti e riannodare i fili emotivi tra un papà è una figlia, ma anche confermarci quanto il virtuale stia ormai cannibalizzando le nostre vite. (M. Gre.)SEARCHINGdi Aneesh Chaganty