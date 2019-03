OPEN STUDIOS

REAL ACADEMIA

DE ESPAÑA

Un'occasione rara per visitare la sede storica della Accademia e incontrare i giovani talenti che - qui ospitati - hanno creato opere d'arte.

La Real Academia De España apre le porte al pubblico - solo per la giornata di domani - per un open day dedicato a mostrare in anteprima i nuovi progetti dei residenti dell'Accademia

della stagione 2018/2019: talenti iberici che si sono fatti ispirare dalla Capitale. Dall'arte figurativa alle performance, dalla storia dell'arte alle tecnologie multimediali, la creatività degli artisti deve essere in sinergia con il panorama artistico e culturale italiano e romano in particolare.

Piazza San Pietro in Montorio 3, domani, ingr. su appuntamento per

gli addetti ai lavori (ore 10-17) e ingresso libero al pubblico (ore 17-19)

accademiaspagna.org

© RIPRODUZIONE RISERVATA