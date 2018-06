ONOREVOLE BALOTELLI

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Mario Balotelli show. Di tutto, di più. Proprio come in un vecchio spot della Rai. Tutto questo alla vigilia della sfida di stasera allo Stadium di Torino con l'Olanda, ultima gara (ahinoi...) della Nazionale (stesso discorso vale per gli orange) prima della pausa estiva: gli azzurri, come tutti (purtroppo) sanno, non saranno presenti al Mondiale di Russia 2018 che inizierà tra 10 giorni esatti. SuperMario, di tutto, di più, appunto. A partire dalla fascia di capitano. Lui fa spallucce (e sorride): «Fare il capitano dell'Italia per me non cambierebbe più di tanto. Intendiamoci, sarebbe un bel segnale, ma io sono in questa Nazionale per fare gol e si può essere un esempio anche senza fascia. Ma per gli altri potrebbe essere un bel segnale, soprattutto per gli immigrati africani che vivono in Italia. Rappresentare il mio Paese, da originario africano e capitano sarebbe un segnale forte».Quindi un tuffo nel passato: «Senza Nazionale sono stato abbastanza male, ma bisogna pensare al futuro. Quando c'era Conte non stavo benissimo, quindi giusto non convocarmi. Con Ventura non ne ho idea...».Altro tema affrontato da Balo, il razzismo: «È ora che l'Italia sia più aperta come tanti Paesi, vedi Francia e Inghilterra, e cominci a integrare le persone che vengono da fuori. Il nuovo governo? Non sono ancora un politico, quando lo sarò, risponderò...».L'unica certezza per Mario è che stasera allo Stadium contro l'Olanda partirà dalla panchina. Poi tocca a Roberto Mancini. A precisa domanda, il ct risponde con una battuta: «Quanti Balotelli vorrei avere in Nazionale? Uno basta...».Quindi il Mancio spiega seriamente: «Mario ho avuto la fortuna di averlo da ragazzo, aveva 17 anni e qualità incredibili, lo abbiamo messo in squadra e quell'anno ha fatto gol importanti soprattutto nelle ultime partite del campionato per vincerlo. Poi ha l'età dei miei figli e si può avere un debole perché come tutti i ragazzi della loro età commettono errori. Noi siamo qui apposta per aiutarli. Lui è un giocatore che ha delle qualità, sicuramente in questi anni ne ha buttate un po' ma per sua fortuna è ancora giovane e ha ancora molti anni davanti per rifarsi». Appunto.riproduzione riservata ®