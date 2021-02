«Omosessuali a rischio Covid»: bufera sulla Asl

Tossicodipendenti, prostitute e omosessuali. Sembra scritto mezzo secolo fa il modulo pubblicato dall'Asl 5 spezzina per accedere alla vaccinazione anti Covid. E in particolare la presenza degli omosessuali tra i «soggetti con comportamenti a rischio» ha provocato una bufera.

La denuncia è partita dal consigliere regionale della Liguria Ferruccio Sansa. E subito sono volate accuse di omofobia nei confronti dell'agenzia e della stessa regione. Unanime la condanna, compresa quella del governatore Giovanni Toti che ha definito «inaccettabile» quanto avvenuto. La Asl 5 si è scusata modificando il modulo. In seguito all'indagine interna si è risaliti però all'origine di quella dicitura: si tratta di una tabella presente nel documento specifiche funzionali, un aggiornamento dell'Anagrafe nazionale vaccini del ministero della Salute pubblicato il 7 ottobre 2020. Ciò non toglie responsabilità all'Asl 5 spezzina che ha copiato e riportato fedelmente il modulo, ma sposta comunque il quesito verso la genesi del documento originale, confezionato e approvato dal ministero solo quattro mesi fa. (S.Pie.)

