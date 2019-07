OMOFOBIA CHOC

Simone Pierini

«Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili». Parole scritte su Facebook. Pensate e messe nero su bianco da Giuseppe Cannata, eletto tre mesi fa vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli e membro dell'Ordine provinciale dei medici e odontoiatri. Frase che ha scatenato il caos e della quale si è scusato definendo il post «un errore, anche ortografico. Non volevo scrivere ammazzateli». Cannata si è poi autosospeso dal gruppo consiliare di Fdi. «Rispetto tutti - ha dichiarato - non sono omofobo, non mi riconosco in come mi hanno etichettato, ho tanti amici gay». Le parole facevano riferimento un articolo del senatore Pillon del 2018 sulle famiglie Arcobaleno. Giorgia Meloni ha preso subito le distanze definendo le sue affermazioni «gravissime», che «non rispecchiano in nessun modo il pensiero di Fratelli d'Italia. Cannata è stato eletto da indipendente nelle liste di Fdi ma mai iscritto al movimento». La leader di FdI ha però dichiarato di non accettare «lezioni da nessuno, soprattutto dal Pd che non ha avuto nemmeno la decenza di prendere provvedimenti nei confronti di un suo sindaco coinvolto nello scandalo di Bibbiano». Anche il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro si è detto «allibito e incredulo. Dura reazione dell'Arcigay che ha anche chiesto «l'espulsione dall'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Vercelli».

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

