OMICIDIO VARANI

Davide M. RuffoloNessuno sconto di pena nel processo d'appello a Manuel Foffo, l'autore del brutale e insensato omicidio del 23enne Luca Varani (in foto), quest'ultimo avvenuto il 4 marzo del 2016 al Collatino, che dovrà scontare 30 anni di reclusione come già sancito con la sentenza di primo grado. Questa la condanna inflitta dai giudici della Corte d'Appello di Roma, al termine di una lunga camera di consiglio, con cui sono state accolte pienamente le tesi dell'accusa con annesse richiese sollecitate del procuratore generale.Della morte di Varani, insieme con Foffo, era accusato anche Marco Prato che aveva optato per il rito ordinario ma che aveva deciso di togliersi la vita in carcere proprio alla vigilia del suo processo. Ed è proprio sul ruolo del coimputato che il difensore di Foffo, durante la propria arringa, ha puntato il dito affermando che: «Manuel era una pedina del sistema Marco Prato, da cui era manipolato e il cui fil rouge erano l'alcol, la droga e l'abuso sessuale». Sempre secondo il legale, il suo assistito soffrirebbe di un gravissimo disturbo della personalità legato al consumo cronico di alcol e droga. Non solo, avrebbe anche delle vere e proprie alterazioni anatomiche encefaliche che gli avrebbero causato comportamenti antisociali con annesso un deficit nella capacità di controllo e di vergogna.In un clima teso e con l'aula gremita, erano presenti anche i familiari della vittima che hanno seguito, come sempre, l'intera udienza. Poi il padre di Luca, proprio mentre i giudici si stavano ritirando in camera di consiglio, si è alzato in piedi e ha urlato tutto il suo dolore: «Mio figlio è morto, tenetene conto. L'hanno crivellato, gli hanno rotto il cranio, quei due bastardi infami e vigliacchi». E gli stessi genitori, a seguito della lettura della sentenza, hanno tirato un sospiro di sollievo e, seppur con un filo di amarezza, hanno commentato: «È stata una mattanza, meritava l'ergastolo ma ho imparato che la legge concede il rito abbreviato con sconti di pena anche per questi reati».riproduzione riservata ®