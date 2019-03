Omicidio Vannini, le motivazioni della sentenza

Luca Calboni

Quello di Marco Vannini è stato un omicidio colposo. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno motivato la sentenza con cui hanno condannato Antonio Ciontoli a 5 anni di reclusione. Nelle motivazioni, si legge come l'uomo «esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini» e che lo stesso, padre della fidanzata del giovane, «ha consapevolmente e reiteratamente evitato l'attivazione di immediati soccorsi» per «evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo». Eppure, secondo i giudici, «il fatto di trovarsi alle prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso. Nel rispetto del principio del favor rei, dunque, la condotta di Ciontoli va qualificata come sorretta da colpa cosciente». Nelle motivazioni della corte poi, Ciontoli mentì «nel tentativo di ridurre la portata di responsabilità in quel momento, peraltro, già emerse».

Secondo la ricostruzione dell'omicidio, Marco Vannini si stava facendo un bagno a casa della famiglia della sua fidanzata, quando Antonio Ciontoli entrò nella toilette per prendere un'arma da un armadio: in quel momento partì un colpo che ferì il giovane.

Furiosa la famiglia Vannini, che parlano di una sentenza «vergognosa»:«Cosa dobbiamo commentare ancora? - chiede il papà di Marco, Valerio Vannini - Nessuno mi toglie dalla testa l'idea che i Ciontoli appena successo il fatto abbiano avuto disposizioni dall'alto su come gestire le cose in quella maledetta casa».

