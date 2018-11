OMICIDIO DESIRÉE

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoTradito da una ricetta. E da un codice a barre riportato sulla confezione di un farmaco trovata in terra. Così è stato incastrato Marco Mancini, il pusher di 36 anni romano, sospettato di aver somministrato il cocktail di droga e psicofarmaci che ha portato alla morte di Desiree Mariottini. Per l'uomo, arrestato domenica scorsa dalla squadra mobile di Roma nell'ambito delle indagini sull'omicidio della sedicenne di Cisterna di Latina, stuprata e trovata morta alcune settimane fa in un capannone nel quartiere di San Lorenzo, la Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il procuratore aggiunto, Maria Monteleone, che coordina le indagini, chiederà al gip di convalidare il fermo avvenuto sabato a Roma per il reato di cessione di stupefacenti. Secondo gli inquirenti lo spacciatore, che distribuiva psicofarmaci che inducono effetti psicotropi, come quelli contenenti la quetiapina, ai frequentatori del capannone abbandonato di via Dei Lucani 22, avrebbe fornito le sostanze stupefacenti alla ragazzina. Nel corso delle indagini, infatti, gli agenti della Squadra mobile avrebbero trovato una confezione integra di un medicinale e attraverso il numero di targatura sarebbero riusciti a risalire alla farmacia romana che l'aveva venduta e alla relativa ricetta, identificando il paziente: un 36enne romano incensurato.«L'arresto dello spacciatore che ha rifornito gli stupratori e assassini di Desirée è stato possibile grazie al sistema di tracciatura dei farmaci effettuata dalle farmacie italiane - ha spiegato Vittorio Contarina, presidente Federfarma Roma - Questo sistema permette un controllo totale della filiera del farmaco e, in questo caso, è stato determinante nella cattura». Intanto il tribunale del Riesame si è riservato di decidere in merito all'istanza di scarcerazione per Chima Alinno, il 47 enne nigeriano accusato dell'omicidio. Il tribunale si riserverà anche per la posizione di Brian Minthe, 43 anni senegalese, mentre per l'altro senegalese arrestato a Roma, Mamadou Gara, 27 anni, l'udienza è fissata per domani.