OMICIDIO DESIRÉE

Flavia ScicchitanoDopo giorni di ricerche è finito in manette anche il quinto uomo. Potrebbe essere stato lui a somministrare il cocktail di droga e psicofarmaci che ha portato alla morte di Desiree.Un pusher romano di 36 anni, arrestato ieri dalla squadra mobile, potrebbe essere lo spacciatore che la polizia stava braccando nell'ambito delle indagini sull'omicidio della sedicenne di Cisterna di Latina, stuprata e trovata morta alcune settimane fa in un capannone nel quartiere di San Lorenzo.Marco Mancini, che aveva tra i suoi clienti anche minorenni, frequentatori del capannone abbandonato di via Dei Lucani 22, distribuiva psicofarmaci che inducono effetti psicotropi, come quelli contenenti la quetiapina, una sostanza chimica contenuta in farmaci utilizzati per la cura della schizofrenia o dei disturbi bipolari, con effetti sedativi e capacità di annullare la resistenza e rendere una persona incapace di reagire. Gli investigatori ipotizzano che potrebbe esserci stata anche Desiree tra i clienti di quella notte, o gli stessi aguzzini del branco che l'ha stuprata nel capannone. Non si esclude, infatti, che l'uomo abbia spacciato la dose letale alla ragazza.L'uomo, che per ora è stato segnalato all'autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, era stato rintracciato dalla polizia alla fermata della metro della linea C Pigneto e durante le perquisizioni sarebbero state sequestrate diverse dosi di cocaina e psicofarmaci di vario tipo.E le indagini sulla rete di pusher che riforniva gli immigrati coinvolti nella morte della ragazzina originaria di Cisterna di Latina potrebbe non finire qui. Il suo fermo nell'ambito delle indagini sulla morte di Desiree segue gli altri arresti eseguiti nelle scorse settimane. In manette, con le accuse di omicidio volontario, violenza sessuale e cessione di stupefacenti, erano già finite quattro persone: l'ultimo, rintracciato nel foggiano, un 32enne del Ghana, irregolare sul territorio italiano come gli altri tre suoi complici e andato via da Roma in fretta e furia dopo la morte della sedicenne per far perdere le proprie tracce.Precedentemente erano stati arrestati due senegalesi di 27 anni e 43 anni e un 46enne nigeriano.riproduzione riservata ®