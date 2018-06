Omicidio a piazza della Repubblica Clochard ucciso con una coltellata

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaUn clochard è morto accoltellato nella notte tra sabato e domenica a piazza della Repubblica, al culmine di una lite tra senza fissa dimora. L'uomo, un romeno di circa 30 anni, è stato trovato in fin di vita da alcuni passanti che si trovavano a percorrere i portici, dal lato destro della piazza (quello di via Emanuele Orlando ndr.), intorno alle 3 di notte. Tutto è stato filmato dalle telecamere del Comune. Allertati immediatamente i soccorsi sono giunti sul posto sia gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale, a cui è stato affidato il caso, che i sanitari del 118, ma non c'era già più niente da fare.Il colpo al cuore inferto è stato fatale e il personale sanitario non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Il clochard era a terra riverso in una pozza di sangue con addosso ancora i vestiti e i suoi pochi effetti personali. Per il momento sembra che l'assassino sia riuscito a fuggire a piedi. Potrebbe trattarsi anche in questo caso di un uomo senza fissa dimora che frequenta la zona e con molta probabilità già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'identità della vittima resta ancora incerta poiché non aveva addosso alcun documento, ma sembra che fosse anche lui un volto conosciuto agli investigatori che ogni giorno setacciano la stazione Termini e le zone limitrofe.La caccia all'aggressore, che ha portato con sé l'arma del delitto, è scattata immediatamente, gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di una lite tra clochard, ma non sono escluse altre piste. Si sta seguendo per ora una pista riguardante l'identità dell'assassino, dovrebbe trattarsi di un connazionale della vittima, anche lui di circa trent'anni (si chiama Gabriel B.), che secondo l'ultima segnalazione dovrebbe indossare una maglia bianca con la scritta Vespa sul davanti. Litigi di questo tipo sono purtroppo molto frequenti, a volte la causa è un motivo futile, altre l'occupazione di un posto letto per la notte che grazie alle temperature calde di questi giorni consente di poter stare all'aperto senza soffrire il freddo. Tempo fa, sempre nella stessa zona, è stato arrestato uno straniero che aveva accecato con le dita un uomo, causandogli la perdita della vista, per la spartizione di un giaciglio.