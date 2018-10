Ombrelli e borse false nascosti nei tombini

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniOmbrelli e cerate quando piove, bottiglie di acqua gelida nelle giornate di sole cocente. Poi ci sono tutti quegli articoli in vendita in qualunque periodo dell'anno, come borse, braccialetti e giochi: sono molti quelli che si chiedono come i venditori ambulanti che costellano il centro di Roma riescano a procurarsi o sostituire repentinamente l'articolo che loro propongono in vendita, o a nasconderlo prontamente all'arrivo delle forze dell'ordine.La risposta è stata trovata dagli uomini della Polizia municipale, che ha scoperto come la chiave del commercio abusivo in centro non sia rifornire prontamente i venditori, quanto consegnare loro una serie di veri e propri nascondigli per riporre e nascondere la loro preziosa mercanzia nel centro della Capitale.Così, ogni più piccolo e impensabile pertugio del centro di Roma è stato studiato e vagliato per poterlo trasformare in un possibile micro-deposito per la loro paccottiglia: dagli scomparti dei contatori dell'energia elettrica, ai cespugli più fitti. Perfino i tombini sono diventati preziosi vani dove stipare e nascondere di tutto, principalmente ombrelli, venduti poi per pochi euro. Tutta la merce recuperata dai vigli urbani è stata posta sotto sequestro.Nella giornata di domenica gli uomini del PICS (Pronto intervento centro storico) hanno scovato diversi chiusini utilizzati come magazzino sotto gli occhi -e i piedi- delle migliaia di persone che passeggiano nei pressi della Fontana di Trevi: gli agenti della Polizia locale di Roma del I Gruppo Ex Trevi hanno così rinvenuto centinaia di ombrelli, moltissimi sacchi in plastica contenenti borse griffate e accessori di pelletteria falsa con apposti i marchi delle case più famose, oltre ad accessori per smartphone come batterie esterne e bastoncini estendibili per selfie. Il tutto nascosto sottoterra, intorno alla fontana del diciottesimo secolo, simbolo emblematico della Dolce Vita.L'azione degli uomini del PICS è proseguita a viale Marconi, dove sono stati sequestrati decine di borse e portafogli delle marche più famose.