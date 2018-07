Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Omaggio a InfantinoISOLA DEL CINEMAStasera la Lucana Film Commission torna nell'arena dell'Isola Del Cinema per una serata dedicata al poeta Antonio Infantino, recentemente scomparso. Un lucano, ma anche un uomo del mondo, che ha vissuto come uno spirito libero e come un cantore della sua terra, e della Terra che a ragione è stato definito il re della taranta, cantautore, scrittore, che ha vantato collaborazioni con i maggiori artisti di fama mondiale. La serata inizierà alle 20.30 con una vera festa in musica, un concerto in cui tanti artisti renderanno onore a Infantino, a cominciare da Petra Magoni che si esibirà in una elegia in onore di Infantino assieme al quintetto di Luigi Cinque.Al termine del concerto, la proiezione del film The fabolous trickers, in viaggio con Antonio Infantino prodotto con il sostegno della Lucana Film Commission.Ore 20,30. Piazza S. Bartolomeo All'Isola, 21.