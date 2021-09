Omaggio a Battiato anche con Morandi, Scabbia e Capossela Alice: «Atto d'amore»

Sarà un omaggio corale a Franco Battiato, quello del 21 settembre all'Arena di Verona. Il cast di Invito al viaggio si è arricchito ieri di altri artisti, tra cui Vinicio Capossela, Gianni Morandi, Cristina Scabbia, Extraliscio ed Enzo Avitabile, a incrementare il già ricco parterre annunciato. Sul palco, la Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Carlo Guaitoli e i musicisti che hanno accompagnato il geniale compositore siciliano nell'ultima tournée. Direzione artistica affidata a Francesco Cattini, Pino Pinaxa Pischetola, Carlo Guaitoli e Stefano Senardi. In prima fila, Alice, che commenta: «Non potevo non essere presente per quello che Franco rappresenta per me, non solo una collaborazione professionale, ma una grande amicizia. C'è tanto amore nei suoi confronti». (C. Fab.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

