Oltre vent'anni fa Michele Salerno, estimatore dalle eccellenze della gastronomia emiliana, da macellaio si trasforma in ristoratore aprendo Dolce Emilia a Vizzolo Predabissi, conquistando negli anni i palati dei buongustai dell'hinterland milanese e non solo. Oggi, con la stessa grinta, i giovani Matteo e Marco portano avanti il sogno del padre espandendo la loro attività anche a Milano, con una trattoria contemporanea e informale, dove gustare solidi piatti della tradizione e chicche agroalimentari a filiera corta. Tra le specialità un imperdibile gnocco fritto, croccante e goloso, che esalta salumi selezionati di piccoli produttori (dal salame piacentino, alla pancetta alla coppa di zibello), la tigella con mousse di lardo pestato o con burger da 200 grammi di bovino italiano e le tante pizze. E ancora, le paste fatte in casa, come i maccheroncini con crema di parmigiano e prosciutto crudo, i pisarei e fasò (secondo ricetta della nonna) e le immancabili tagliatelle al ragù.Dolce Emilia - MIlano, via Savona 59 Tel. 02/47.71.13.14 - Prezzo medio 25Chiuso domenica e lunedì sera.(C.Bur.)